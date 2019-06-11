شاهد.. 5 أندية تتصارع على ضم محمود حربي

دخلت خمسة اندية بدوري القسم الثاني في صراع لضم اللاعب محمود حربي حارس مرمي فريق الترسانه السابق. ويرغب كلا من نادي بني سويف والاعلامين والمنيا بمجموعة الصعيد ومنتخب السويس وكوكاكول بمجموعة القاهرة في ضم اللاعب خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية. ويبلغ اللاعب من العمر 27 عاماً وسبق له اللعب لفريق حرس الحدود وانتقل من خلاله إلى الزرقاء وكان اخر الفرق المنتقل اليها الترسانه. Advertisements

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