أعلن مجلس إدارة المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية تجديد تعاقده مع المدير الفني إيهاب جلال لعام جديد، ليستمر مدربًا للفريق الفيومي في الموسم المقبل (2019-2020). مدربًا للفريق الفيومي في الموسم المقبل (2019-2020). ويعقد جلال اجتماعًا للتنسيق حول الخطوط العريضة للإعداد للموسم الجديد. وقال حلبية: "إيهاب جلال مستمر لقيادة الفريق في الموسم المقبل، للم تكن هناك أي شروط من جانبه للاستمرار في تدريب المصري".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. المصري يجدد تعاقده مع إيهاب جلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.