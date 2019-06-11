أحمد عبد الله يتفقد ملاعب الاسكندرية استعدادًا لأمم أفريقيا

يقوم الدكتور أحمد عبدالله رئيس لجنة الملاعب بزيارة غدا للاسكندريه لتفقد ملاعب التدريب ومعه المرافقين من المتطوعين المعينين لمرافقة فرق المجموعة وملاعب التدريب تحددت كالتالي: المجموعة وملاعب التدريب تحددت كالتالي: ستاد الجيش ببرج العرب : فريق مدغشقر ملعب الأكاديمية البحرية : فريق نيجيريا Advertisements ملعب ستاد الجامعه : فريق غينيا ملعب الاتحاد السكندري : فريق بورندي ومن المقرر أن يرافقهم يرافقهم اللواء جمال زكي رئيس لجنة الملاعب بمجموعة الاسكندريه وأعضاء اللجنة

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