شاهد.. منتخب مصر يتناول العشاء على أنغام الطبل والمزمار

حرصت الجماهير على التقاط الصور التذكارية مع لاعبي المنتخب الوطني أثناء تناولهم العشاء في إحدى مطاعم برج

كما تم تنظيم استقبال حافل للجماهير من خلال فرقة موسيقية حيث استقبلت اللاعبين بالطبل والمزمار البلدي. تناولهم العشاء في إحدى مطاعم برجالعرب.كما تم تنظيم استقبال حافل للجماهير من خلال فرقة موسيقية حيث استقبلت اللاعبين بالطبل والمزمار البلدي.

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