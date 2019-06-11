بالصور.. الانتهاء من أعمال استاد القاهرة بنسبة 99%



زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إستاد القاهرة الدولي مساء اليوم لمتابعة الأعمال الجارية في الملعب الذي يحتضن افتتاح كأس الأمم الإفريقية، توتال مصر ٢٠١٩، يوم ٢١ يونيو الجاري بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

وتأكد رئيس الوزراء ووزير

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد جلسة صباحا مع المسئولين لمتابعة تجهيزات البطولة وأمر بأن تقدم مصر أعظم بطولة في تاريخ القارة السمراء واحتضان الأخوة الأفارقة.

يوم ٢١ يونيو الجاري بين منتخبي مصر وزيمبابوي.وتأكد رئيس الوزراء ووزير الرياضة من أن الأعمال تجري على قدم وساق في الملعب حيث تم الانتهاء مننسبة ٩٩٪؜ من مختلف الأعمال وباتت هناك بعض الأمور البسيطة سيتم الانتهاء منها خلال ساعات لاستضافة الافتتاح.كان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد جلسة صباحا مع المسئولين لمتابعة تجهيزات البطولة وأمر بأن تقدم مصر أعظم بطولة في تاريخ القارة السمراء واحتضان الأخوة الأفارقة.

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