عادت اليوم البطلة الأوليمبية هداية ملاك لاعبة منتخب مصر للتايكوندو إلى القاهرة بعد المشاركة في بطولة الجائزة الكبري التي أقيمت في العاصمة الإيطالية روما. أقيمت في العاصمة الإيطالية روما. وتوجت هدية ملاك بالميدالية البرونزية بعد أداء كبير وفوزها علي بطلة العالم الصينية في دور الربع نهائي. وكان في استقبال هداية رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو عمرو سليم ودكتور وليد الملاح رئيس مجلس أداره شركه روابط الرياضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هداية ملاك تعود للقاهرة بعد الفوز ببرونزية الجائزة الكبرى للتايكوندو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.