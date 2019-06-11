مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة

تنطلق، اليوم الثلاثاء، الكثير من المباريات المهمة خلال بطولة كأس العالم للشباب 2019، وكذلك التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020، وكاس العالم للسيدات ونستعرض لكم في السطور التالية كل مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها. كأس العالم للسيدات .. ففي كأس العالم للسيدات تستكمل مباريات المجموعة الخامسة بمواجهة هولندا أمام نيو زيلندا علي ملعب ستاد أوسيان وتذاع بشكل مباشر على قناة beIN SPORTS HD 4 في الرابعه عصرا. وفي المجموعة السادسة يلتقي المنتخب تشيلي امام السويد علي ملعب روازون بارك وتذاع بشكل مباشر على قناة beIN SPORTS HD 4 في الساعه السادسة مساء. وتختم مباريات البطولة في المجموعه السادسة بمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية امام تايلاند علي ملعب أوغيست دولون وتذاع بشكل مباشر علي قناة beIN SPORTS HD 9 في تمام الساعه التاسعه مساء . SPORTS HD 9 في تمام الساعه التاسعه مساء . تصفيات اليورو .. تنطلق المباريات بمواجهة بالمجموعه التاسعه التي سوف تجمع بين إيطاليا امام البوسنة والهرسك وتقام المباراة علي ملعب جوفينتوس سينتر وتذاع بشكل مباشر علي قناة beIN SPORTS HD 1 وتذاع في التاسعه الاربع . SPORTS HD 1 وتذاع في التاسعه الاربع . وفي المجموعه المجموعه التاسعه يلتقي منتخب اليونان وتقام المباراة علي ملعب أثينا الأولمبي 'سحيروس لويس' وتذاع بشكل مباشر على Advertisements قناة beIN SPORTS HD 7 وتذاع في التاسعه الاربع مساء وفي المجموعه الثامنة يلتقي المنتخب البلجيكي امام إسكوتلندا وتقام المباراة علي ملعب الملك بودوان وتذاع بشكل مباشر على قناة beIN SPORTS HD 2 وتقام المباراة في التاسعه الاربع وتستكمل مباريات المجموعه الثامنة بمواجهة روسيا امام قبرص التي تقام علي ملعب نيزني نوفغورود وتذاع بشكل مباشر على قناة beIN SPORTS HD 4 وتذاع في التاسعه الاربع . وفي المجموعه السابعه يلتقي المنتخب التركي امام أيسلندا في المواجهة التي تجمع بينهم على ملعب لاواردالسفولور ستاديوم وتذاع بشكل مباشر على قناة beIN SPORTS HD 3 وتذاع في التاسعه الاربع وفي نفس المجموعه يلتقي المنتخب الفرنسي امام نظيره أندورا علي الملعب الوطني وفي كاس العالم للشباب بولندا 2019 يلتقي المنتخب أوكرانياامام نظيره منتخب إيطاليا في نصف النهائي مونديال الشباب بولندا علي ملعب ستاديون غوسير وتذاع بشكل مباشر على قناة beIN SPORTS HD في الخامسة ونصف وفي المواجهة الاخير في نصف نهائي البطولة يلتقي المنتخب الإكوادور امام نظيره كوريا الجنوبية في نصف نهائي البطولة علي ملعب أرينا لوبلين وتذاع بشكل مباشر على قناة beIN SPORTS HD في الساعه الثامنة ونصف

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