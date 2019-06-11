كاديشا بوكانان تحصل على جائزة أفضل لاعبة في مباراة كندا أمام الكاميرون

حصلت اللاعبة الكندية كاديشا بوكانان، على جائزة أفضل لاعبة في مباراة كندا أمام الكاميرون، والتي جمعت الفريقين في اطار مباريات الجولة الاولى من دور المجموعات الفريقين في اطار مباريات الجولة الاولى من دور المجموعاتببطولة كاس العالم للسيدات بفرنسا. وجاء التتويج بفضل الهدف الذي سجلت اللاعبة في شباك منتخب الكاميرون وقادت به بلدها لتحقيق الفوز على الكاميرون.

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