قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني اصطحاب لاعبي المنتخب لمشاهدة احد الافلام السينمائية في عرض خاص بجوار فندق الاقامة وذلك سعيا لكسر حدة الملل لدي اللاعبين من فندق الاقامة وذلك سعيا لكسر حدة الملل لدي اللاعبين منمشقة التدريبات مرتين يوميا. وبعد مشاهدتهم الافلام السينمائية تناولوا العشاء باحد الاماكن خارج مقر معسكرهم المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لبطولة الامم الافريقية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو المنتخب يحاربون الملل بـ "السينما" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.