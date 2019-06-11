اتحاد الكورة يعلن موعد بدء بطولة الدوري الجديد

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، انطلاق بطولةالدوري في الموسم الجديد يوم
19 سبتمبر المقبل.
وقال عامر حسين، إن الدوري الموسم المقبل سينتهي خلال شهر يونيو بحد أقصى.
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