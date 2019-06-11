اتحاد الكورة يعلن موعد بدء بطولة الدوري الجديد

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، انطلاق بطولة الدوري في الموسم الجديد يوم الدوري في الموسم الجديد يوم19 سبتمبر المقبل. وقال عامر حسين، إن الدوري الموسم المقبل سينتهي خلال شهر يونيو بحد أقصى.

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