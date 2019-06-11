رياضة | بالصور.. ٩٩٪؜ نسبة الانتهاء من أعمال استاد القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. ٩٩٪؜ نسبة الانتهاء من أعمال استاد القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إستاد القاهرة الدولي مسساء اليوم لمتابعة الأعمال الجارية في الملعب الذي يحتضن افتتاح كأس الأمم الإفريقية، توتال مصر ٢٠١٩، يوم ٢١ يونيو الجاري بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

وتأكد رئيس الوزراء ووزير الرياضة من أن الأعمال تجري على قدم وساق في الملعب حيث تم الانتهاء من نسبة ٩٩٪؜ من مختلف الأعمال وباتت هناك بعض الأمور البسيطة سيتم الانتهاء منها خلال ساعات لاستضافة الافتتاح.