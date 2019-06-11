رياضة | نجم بيراميدز يفجر مفاجأة نارية بشأن مفاوضات الزمالك في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز يفجر مفاجأة نارية بشأن مفاوضات الزمالك في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبد الله بكري، مدافع فريق بيراميدز، أن الأهلي فريق كبير، وتصنيفه مع الزمالك وبيراميدز كأفضل 3 فرق في مصر.

Advertisements

وقال عبدالله خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الزمالك كان يريد التعاقد معي في يناير، وكدت انتقل لهم انا وزميلي محمد مجدي أفشة ولكن الصفقة تعطلت في الوقت الأخير"

. وأكمل : "بيراميدز كان يريد لاعبين من الزمالك أيضًا مثل عبد العزيز لإتمام الصفقة وهو مالم يحدث".