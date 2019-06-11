رياضة | ديجو إلياس يفوز في منافسات اليوم الثاني من بطولة السوبر العالمي للإسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديجو إلياس يفوز في منافسات اليوم الثاني من بطولة السوبر العالمي للإسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تألق اللاعب البيروجي ديجو إلياس المصنف الثامن عالميا علي اللاعب الألماني سيمون روزنر المصنف الخامس عالميًا في مباراة استمرت 57 دقيقه بنتيجة أشواط (2/1) بواقع نقاط 11/5 ، 8/11، 9/11 في منافسات اليوم الثاني لدور المجموعات من بطولة السوبر العالمي للإسكواش "سي اي بي".

ويقوم بتنظيم البطولة أندية وادي دجلة في جمهورية مصر العربية بأحد المولات التجارية في مدينة 6 أكتوبر و التي يأتي مجموع جوائزها 320 الف دولار.