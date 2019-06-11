رياضة | أسطورة الكرة الجزائرية: منتخب مصر المرشح الأقوى للفوز بأمم إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة الكرة الجزائرية: منتخب مصر المرشح الأقوى للفوز بأمم إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رابح ماجر نجم المنتخب الجزائري السابق عن المرشحين للتتويج ببطولة أمم افريقيا المقامة بمصر.

وقال رابح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "هناك اكثر من منتخب مرشح للتتويج بالبطولة".

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متابعًا "المنتخب المصري هو المرشح الأقوى للتتويج بالتأكيد، لديه لاعبين مميزين بقيادة محمد صلاح المتوج مؤخرًا ببطولة دوري ابطال اوروبا، بجانب وجود الجماهير التي لا تملك اي خيار إلا الفوز باللقب".

مستكملًأ "السنغال مرشح أيضًا للفوز بالكاس بقيادة ساديو ماني ومن بعدهم الكاميرون وغانا ونيجيريا والمنتخبات المغربية".