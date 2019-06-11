رياضة | رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب الوزير في نهائيات بطولة الجمهورية لقري مراكز الشباب بالأسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ونائب الوزير في نهائيات بطولة الجمهورية لقري مراكز الشباب بالأسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفتتح المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ود. محمد عبدالقادرمساعد وزير الشباب والرياضة والدكتر أشرف محمد موسي رئيس الأتحاد العام لقري مراكز الشباب واللواء أحمد العيسوي مدير المدينة الشبابية بأبي قير بالأسكندرية المؤتمر الأول وفاعليات منافسات نهائيات بطولات الجمهورية لقري مراكز الشباب علي مستوي الجمهورية الذي شهد حضور أكثر من ألفي شاب وفتاه ورؤساء وقيادات مراكزالشباب علي مستوي الجمهورية .

وبدأ المؤتمر بإفتتاح فاعليات المؤتمر بعمل حوار مفتوح مع الشباب الحضور وأبطال الألعاب الرياضية المشاركة مثل ألعاب الكرة الطائرة وكرة القدم خماسي وتنس الطاولة بنات وتنس الطاولة للأحتياجات الخاصة والكاراتيه وألعاب القوي والجري ووثب طويل ودفع الجله .

ووعد النائب أشر ف رشاد رئيس لجنة الشباب والرياضة الشباب بتنفيذ الحلول المقترحه من بعض الشباب المشاركين بأستقبالهم ورفع مشاكلهم للوزارة التي لا يدخر مسئوليها بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أي جهد لتنفيذ مطالب الشباب

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وأضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة قائلا بأنه لابد من مشاركة الشباب بكافة طوائفة في برامج الوزارة خاصة في ظل أهتمام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قال بأن الرياضة أمن قومي والشباب هم أهم أدواتها .

ومن جانبه طالب مساعد الوزير الدكتور محمد عبد القادر بأنه حضر نيابة عن الوزير للتعرف عن قرب علي مشاكل الشباب ولسماع مطالبهم وشكواهم ومحاولة يجاد الحلولو المنطقية من خلال أليات الوزارة وأدواتها المطروحة .

وقام د. أشرف محمد موسي رئيس الأتحاد بتقديم دروع الأتحاد لكبار الضيوف المشاركين في المؤتمر وقام بتسليمه للمهندس أشرف رشاد ود . محمد عبد القادر والكاتب الصحفي جمال البدراوي نائب رئيس تحرير المساء وعبدالناصر الشندويلي رئيس مجلس ادارة جريدة ملعب النجوم والناقد الرياضي كمال عامر .

وقام رئيس الأتحاد بتنظيم الحوار بين الشباب وبعض الأبطال المشاركين في النهائيات .