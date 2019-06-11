رياضة | أول تعليق لـ"إيهاب جلال" بعد استمراره مع المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق لـ"إيهاب جلال" بعد استمراره مع المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ايهاب جلال المدير الفني لفريق المصري عن كواليس استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

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وقال ايهاب جلال في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "رئيس النادي تحدث معي بعد أخر مباراة في الدوري وقال لي نرغب في استمرارك معنا".

متابعًا "العقد بيني وبين النادي في الأساس مدته موسم ونصف ولكن بشرط موافقة الطرفين ورحبت بالتأكيد دون تردد".

وأستكمل ايهاب جلال "حصد المركز الرابع 3 مواسم متتالية يعد انجاز للفريق ويحسب لمجلس الإدارة وهو العامل المشترك في هذا الانجاز"، مضيفًا "سنبدأ الاستعداد للموسم الجديد مبكرًا".