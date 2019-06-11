رياضة | حارس حسنية أغادير يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالدوري المغربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حارس حسنية أغادير يواصل تحطيم الأرقام القياسية بالدوري المغربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض عبد الرحمن الحواصلي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي حسنية أكادير نفسه كأفضل حارس في بطولة الدوري المغربي الممتاز للموسم الثاني على التوالي وذلك بعد أن نجح في معادلة الإنجاز الذي حققه الموسم الماضي بعد أن قاد فريقه ليكون صاحب أقوى خط دفاع في البطولة بإستقبال 22 هدف فقط.

ونجح الحارس المميز في أن ينهي الموسم الماضي أيضاً بنفس حصيلة الأهداف التي تلقاها في مرماه وهي 22 هدفاً لينجح في تحقيق رقم قياسي لم يحققه أي حارس قبله خلال السنوات القليلة الماضية.

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وإجمالاً نجح الحواصلي في الخروج بشباك نظيفة خلال خمسة عشر مباراة أي نصف عدد اللقاءات التي خاضها تسعة مباريات منها كانت توالياً.

في الوقت الذي تميز فيه الحارس قارياً أيضاً بعد أن شارك في كأس الكونفدرالية بأربعة عشر مباراة خرج بشباك نظيفة في سبعة لقاءات وكان الاقل إستقبالاً للأهداف بين جميع حراس الفرق الأخرى.