رياضة | نجم منتخب المكسيك يُغازل مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم منتخب المكسيك يُغازل مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن النجم الدولي المكسيكي هيرفينج لوزانو، لاعب فريق بي إس في إندهوفن الهولندي، يسعى للإنتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووفقًا لما ذكرته تقارير صحيفة "إل روما" الإيطالية، فإن 'قلب لوزانو يريد يونايتد' رغم العروض المغرية التي تقدم بها العديد من الأندية الكبيرة للظفر بخدماته.

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وأشارت التقارير إلى أن النجم المكسيكي يوقف صفقة انتقاله لنادي نابولي الإبطالي، رغم موافقة ايندهوفن على عرض نابولي المالي للاعب.

وأكدت التقارير أن لوزانو يريد بصورة قاطعة اللعب لليونايتد، لكن وكيله مينو رايولا قد أخبره بأن مانشستر يونايتد ليس خيارًا مطروحًا للإنتقال إليه.

ومن ثم فإن رايولا يخشى أن يُصر لوزانو على الانتقال لليونايتد، ولذلك فإن لوزانو سيؤجل النظر في عرض نابولي حتى شهر يوليو القادم، لحسم مستقبله.