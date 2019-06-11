رياضة | صراع شرس بين مانشستر يونايتد والسيتي على مدافع إنجلترا المتألق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع شرس بين مانشستر يونايتد والسيتي على مدافع إنجلترا المتألق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن كلاً من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي سيتنافسان بقوة، من أجل الظفر بخدمات المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماجواير، لاعب ليستر سيتي.
وأفادت تقارير "بي بي سي وسكاي سبورت" أنه في حال انتقال المدافع الإنجليزي للسيتي، فإن خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي يأتي بعده في قائمة أهداف يونايتد لمركز قلب الدفاع.
الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد مهتم أيضًا بـ التعاقد مع آرون فان بيساكا لاعب كريستال بالاس، ويرصد مبلغ 50 مليون يورو، لللتعاقد معه.
لكن هذا لا يعني أن مسؤولو الشياطين الحمر قد قاموا بإتمام أي صفقة حتى الآن، أو أن حسم أي صفقة هو أمر وشيك أو أنه من الوارد أن تتم.
ويأتي السبب في ذلك أن أندية البريميرليج أصبحت قوية ماديًّا كما أنه تبقى 3 أسابيع على عودة الأندية للتدريبات استعدادًا للموسم الجديد.