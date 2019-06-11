رياضة | صراع شرس بين مانشستر يونايتد والسيتي على مدافع إنجلترا المتألق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع شرس بين مانشستر يونايتد والسيتي على مدافع إنجلترا المتألق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن كلاً من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي سيتنافسان بقوة، من أجل الظفر بخدمات المدافع الدولي الإنجليزي هاري ماجواير، لاعب ليستر سيتي.

وأفادت تقارير "بي بي سي وسكاي سبورت" أنه في حال انتقال المدافع الإنجليزي للسيتي، فإن خاليدو كوليبالي مدافع نابولي الإيطالي يأتي بعده في قائمة أهداف يونايتد لمركز قلب الدفاع.

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