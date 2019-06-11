رياضة | مانشستر يونايتد يرصد 50 مليون لحسم صفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يرصد 50 مليون لحسم صفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الإثنين، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تقدم بعرض رسمي لنادي كريستال بالاس، من أجل التعاقد مع النجم المتألق أرون فان بيساكا، خلال الصيف الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، فإن مسؤولو مانشستر يونايتد سيرفعوا عرضهم المالي إلى 50 مليون يورو، لحسم صفقة بيساكا.

وأكدت التقارير أن النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب اليونايتد يرى بأنه اللاعب المناسب لتدعيم خانة الظهير الأيمن مع مغادرة أنتونيو فالنسيا.