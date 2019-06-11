رياضة | مانشستر يونايتد يتفوق على باريس في سباق التعاقد مع حارس مرمى عملاق

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كشفت تقارير صحفية عالمية، أن الحارس الدولي السلوفيني يان أوبلاك، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، يريد مغادرة الروخي بلانكوس، بعد أن أخلفت إدارة ناديه وعودها معه بشأن مستقبله.

وبحسب ما ذكرته تقارير شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن أوبلاك مشجع لمانشستر يونايتد الإنجليزي، منذ الطفولة ويفضل الانتقال لأولد ترافورد واللعب في البريميرليج على الانتقال لـ باريس سان جيرمان الفرنسي.