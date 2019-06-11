رياضة | عملاق إيطاليا يهدف لضم مدافع برشلونة لتعويض كانسيلو

أشارت تقارير صحفية إيطالية، إلى أن نادي برشلونة الإسباني، قد رفض بيع المدافع البرتغالي نيلسون سيميدو خلال الصيف الجاري، إلا في حال وصول عرض رسمي من أجله بقيمة 50 مليون يورو.

الجدير بالذكر أن طلب سيميدو من إدارة البارسا السماح له بمغادرة النادي بعد نهاية الموسم الماضي، بسبب قلة الدقائق التي حصل عليها في الخانة الأساسية واعتماد المدرب فالفيردي على زميله سيرجي روربرتو بشكل أكبر.

واستغلت إدارة النادي الكتالوني تألق سيميدو اللافت في دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلاده، لتضع سعر 50 مليون يورو للتخلي عن خدماته إلى أي فريق آخر.