الامارات | سعيد الكثيري يجري جراحة ناجحة في الرباط الصليبي

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الكثيري يجري جراحة ناجحة في الرباط الصليبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الظفرة لكرة القدم عبر حسابه في «تويتر» أن العملية جراحية التي خضع لها مهاجم الفريق الأول، سعيد الكثيري في أحد مستشفيات مدينة ميونيخ الألمانية، للتعافي من قطع في الرباط الصليبي تكللت بالنجاح، لكن النادي لم يحدد الفترة التي سيكون فيها اللاعب خارج خدمة الفريق ولو بصورة مبدئية. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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