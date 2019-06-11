الامارات | تواصل التسجيل في برنامج مجلس دبي الرياضي «انطلق»

شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل التسجيل في برنامج مجلس دبي الرياضي «انطلق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتواصل التسجيل حتى 20 الجاري في برنامج «انطلق»، الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة، في إطار جهود المجلس ودوره الوطني لتمكين أفراد المجتمع، من خلال الإسهام في تهيئة شباب الوطن وتأهيلهم لقطاع العمل، سواء في المؤسسات الرياضية أو مختلف القطاعات. وحدد مجلس دبي الرياضي مدة التدريب، في نسخة عام 2019 من برنامج «انطلق»، لتكون سبعة أسابيع تنقسم إلى ستة أسابيع تدريب متواصلة داخل إدارات مجلس دبي الرياضي في حي دبي للتصميم، وأسبوع تدريب ميداني وزيارات لبعض المؤسسات الرياضية، للاطلاع على طبيعة العمل فيها وتواصلها مع مختلف فئات المجتمع، وخططها لتحقيق أهدافها.

وسيتم خلال فترة التدريب تزويد طلبة المدارس الثانوية والجامعات، من الشباب والشابات الإماراتيين من سن 18 وحتى 23 سنة، بالمعلومات اللازمة لأداء الوظائف في مختلف قطاعات العمل، وتدريبهم وإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة، لإنجاز المهام المطلوبة ووضع الخطط ليكونوا مؤهلين لبيئة العمل. ويسعى المجلس، من خلال البرنامج، إلى تحقيق عدد من الأهداف التي من بينها: دعم وتمكين قطاع الرياضة في الإمارة، من خلال إتاحة الفرصة للطلبة لكسب الخبرة وربط المعرفة العلمية بالحياة المهنية وتهيئتهم للمستقبل، ونقل المعرفة والخبرات بين مختلف الأجيال، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، من خلال اكتساب المهارات والخبرات اللازمة، وربط احتياجات القوى العاملة وكفاءات المنتسبين في المجلس ببرنامج انطلق، واستخدام أساليب حديثة في تدريب المنتسبين في البرنامج، واستثمار الوقت الحر للطلبة، وذلك من خلال تدربيهم بغرس مبادئ التفكير العلمي والعملي ومهارات التخطيط والتنظيم والأداء وتأهيل خدمة المجتمع وتحمل المسؤولية والتقيد بالمواعيد، واكتساب مهارات مختلفة وتكريس اتجاهات سلوكية إيجابية، كالتعاون وروح الفريق وتحمل المسؤولية، وتشجيع الشباب على التطوع للعمل في تنظيم الفعاليات الرياضية، وغيرها الكثير. كما حدد مجلس دبي الرياضي طريقة التسجيل للمشاركة في البرنامج، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، وحدد الحد الأدنى لعمر المتقدمين للتدريب في البرنامج، وأن يقوم المتدرب بالحضور للمجلس خلال فترة التدريب وفق البرنامج الزمني الذي سيتم تزويد المتدربين به، وتوزيعهم على الإدارات والأقسام المختلفة لضمان الاستفادة القصوى من فترة التدريب.

سيتم خلال فترة التدريب تزويد الطلبة بالمعلومات اللازمة لأداء الوظائف في مختلف قطاعات العمل.