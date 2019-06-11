الامارات | عمرو السولية يعود إلى الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يعود إلى الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد اللاعب المصري عمرو السولية إلى الإمارات مرة أخرى، وفقاً لما نشر على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، إذ نشر مقطع فيديو يجمعه مع أفراد أسرته أثناء زيارته مول الإمارات، أول من أمس.
يذكر أن السولية كان قد خاض تجربة مع نادي الشعب في 2015، قبل أن ينتقل إلى الأهلي المصري.
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