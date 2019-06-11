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الامارات | عمرو السولية يعود إلى الإمارات

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أحمد طارق - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد اللاعب المصري عمرو السولية إلى الإمارات مرة أخرى، وفقاً لما نشر على حسابه الشخصي في «إنستغرام»، إذ نشر مقطع فيديو يجمعه مع أفراد أسرته أثناء زيارته مول الإمارات، أول من أمس.

يذكر أن السولية كان قد خاض تجربة مع نادي الشعب في 2015، قبل أن ينتقل إلى الأهلي المصري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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