الامارات | رونالدو: لم ألعب بشكل سيئ طوال مسيرتي

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو: لم ألعب بشكل سيئ طوال مسيرتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن شعوره بالسعادة البالغة بعد تتويجه مع منتخب بلاده بلقب بطولة دوري أمم أوروبا 2019، إثر تغلبه على هولندا، أول من أمس، في المباراة النهائية بهدف نظيف.

وأكد رونالدو، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال حديثه مع وسائل الإعلام عقب المباراة، أنه لم يلعب بشكل سيئ خلال أي حقبة من مسيرته مع كرة القدم، التي تمتد إلى 16 عاماً.

وقال رونالدو في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «ماركا» الإسبانية: «لم ألعب بشكل سيئ في أي فترة، خلال 16 عاماً الأرقام تتحدث عن نفسها».

وأضاف: «لقد برهنت على ذلك طوال مسيرتي، بغض النظر عما يقوله الناس، فالأرقام تتحدث عن نفسها».

وتوج رونالدو أمس بلقب دوري أمم أوروبا، ليضيف إلى خزائن بطولاته الدولية مع البرتغال لقباً جديداً، بعد فوزه بلقب بطولة كأس أمم أوروبا 2016.

وأشار رونالدو أيضاً إلى أنه ليس مهووساً بالفوز بالجوائز الفردية، وأن هدفه هو التتويج بالألقاب الجماعية، واستطرد قائلاً: «هدفي هو مساعدة الجميع، والفوز بالألقاب الجماعية والفردية أيضاً، ولكنني لست مهووساً بهذا الأمر، بالطبع يروق لي الفوز بها، لن أكذب».

وتطرق النجم البرتغالي إلى التحدث عن فرص فوزه بجائزة الكرة الذهبية للعام الجاري، حيث قال: «لقد فزت بثلاثة ألقاب، وكنت جيداً، ماذا يمكنني أن أفعل أكثر من هذا؟ هل أستحقها؟ لا أعرف، سأترك هذا لكم، أنتم من عليكم أن تقدروا ولست أنا».

دي ليخت: رونالدو طلب مني الانضمام إلى يوفنتوس

أثار اللاعب الهولندي ماتياس دي ليخت، نجم نادي أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، الشكوك حول مستقبله، بعد خسارة منتخب بلاده للقب بطولة دوري أمم أوروبا، إثر سقوطه أول من أمس في المباراة النهاية بهدف نظيف أمام البرتغال.

وقال دي ليخت عقب المباراة في تصريحات نقلتها عنه صحيفة «ماركا» الإسبانية: «الآن سأبدأ عطلتي، سأفكر في الأفضل لي وسأقرر بعد ذلك، أعتقد أن من الأفضل للاعب شاب أن يلعب بشكل مستمر، هذا هو الشيء الوحيد الذي أعرفه».

Advertisements

وكشف دي ليخت أن كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب البرتغالي، طلب منه عقب مباراة أول من أمس الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي ليلعب بجواره.

واستطرد دي ليخت قائلاً: «رونالدو طلب مني الذهاب إلى يوفنتوس، لقد فوجئت قليلاً بهذا الطلب، ولهذا ضحكت، لم أفهمه في البداية».

مدريد - د.ب.أ

صحف إسبانيا: كريستيانو مستاء من عدم اختياره «أفضل لاعب»

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، أمس، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، شعر بامتعاض كبير لعدم اختياره كأفضل لاعب في المباراة أمام نظيره الهولندي.

وقالت صحيفة «أس» الإسبانية إن بيرناردو سيلفا هو من فاز بلقب «رجل المباراة»، بعد أن صنع هدف الفوز لمنتخب البرتغال، الذي أحرزه زميله جونزالو جويديس.

وأوضحت «أس» أن لاعبي البرتغال كانوا يترقبون بعد صافرة نهاية المباراة سماع اسم أفضل لاعب في اللقاء، وعندما أعلن فوز سيلفا بهذا اللقب اعتلت علامات الاستياء وجه رونالدو.

وأشارت «أس» إلى أن نجم يوفنتوس الإيطالي أومأ برأسه مستنكراً عدم اختياره كأفضل لاعب في اللقاء في الوقت الذي اقترب فيه بقية لاعبي البرتغال من سيلفا، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، لتهنئته. وأكدت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو لم يهنئ سيلفا بفوزه بلقب «رجل المباراة»، رغم أنه كان يقف ملاصقاً له لحظة إعلان النتيجة.

كريستيانو:

«لست مهووساً بالجوائز الفردية.. هدفي الألقاب الجماعية».

«أنتم من عليكم أن تقدروا إن كنت أستحق الكرة الذهبية».