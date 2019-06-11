الامارات | انطلاق تدريبات «دو لاليغا» استعداداً للموسم الجديد

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تدريبات «دو لاليغا» استعداداً للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ مركز دو لاليغا للكفاءات العالية تدريباته استعداداً للموسم الجديد، بعدما اختتم الموسم الماضي بنجاحات استثنائية، شملت الفوز بتسع بطولات على مستوى الدولة. ويستعد فريق دو لاليغا للكفاءات العالية للسفر إلى إسبانيا، في شهر أغسطس المُقبل، لإقامة معسكرهم الكشفي التدريبي السنوي، ونجح مركز دو لاليغا خلال ثلاث سنوات في ضم أكثر من 150 لاعباً ولاعبة من جميع أنحاء الدولة، فضلاً عن فوز فريقه بالبطولة الرسمية للأكاديميات ثلاث مرات، كما طلبت أندية إسبانية عدة 15 لاعباً من لاعبي الكفاءات العالية، للخضوع في فترات معايشة في إسبانيا. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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