الامارات | اتحاد الغولف يختار إيرلندا وجهة لمعسكرات المنتخبات

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغولف يختار إيرلندا وجهة لمعسكرات المنتخبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع اختيار اتحاد الغولف على إيرلندا، وجهة لمعسكرات المنتخبات الوطنية، على أن يقام خلال الفترة من العاشر وحتى 21 من يوليو المقبل، بالقرب من مدينة دبلن، بمشاركة 29 لاعباً ولاعبة، من مختلف المراحل السنية، ضمن الاستعدادات للاستحقاقات الخليجية والعربية.

ويترأس بعثة الاتحاد في المعسكر الإيرلندي، الذي سيجرى على ملاعب مجمع «كلدير»، الأمين العام للاتحاد ومدير المنتخبات الوطنية، خالد مبارك الشامسي، بجانب المدرب التونسي سمير الولاني، والمدربة البريطانية أبريل فامي.

من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد، مدير المنتخبات الوطنية، خالد مبارك الشامسي، أن المعسكر الخارجي يأتي ضمن خطة الاتحاد الطموحة بتوفير كل السبل، للارتقاء بمستوى لاعبي المنتخبات الوطنية، استعداداً للاستحقاقات المقبلة. وقال، في تصريحات صحافية، إن «منتخبات الدولة على موعدٍ مع الدفاع عن لقبها الخليجي، وذلك في البطولة التي تستضيفها الإمارات، بانتظار اعتماد موعدها الرسمي خلال الفترة المقبلة، بالاستناد إلى اللجنة التنظيمية الخليجية، بالإضافة إلى المشاركة في البطولة العربية للمراحل السنية (الشباب تحت 18 عاماً، والناشئين تحت 15 سنة، والأشبال 13 سنة)، بجانب بطولة الإناث، وتتبع ببطولة الرجال والمقررة إقامتها في المغرب خلال شهر أكتوبر المقبل».