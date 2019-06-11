الامارات | يحيى نادر يستأصل اللوزتين

شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى نادر يستأصل اللوزتين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خضع مدافع فريق العين، المصري يحيى نادر، لعملية جراحية في أحد المستشفيات بمدينة العين لاستئصال اللوزتين، وذلك بسبب المضاعفات الجانبية التي تسببت في غياب اللاعب عن صفوف الفريق خلال الموسم المنتهي أخيراً أكثر من مرة، قبل أن يوصي الجهاز الطبي بخضوع اللاعب للجراحة بعد نهاية الموسم. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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