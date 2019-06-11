الامارات | «شطرنج الإمارات» يشارك في 10 بطولات عالمية وقارية وعربية

شكرا لقرائتكم خبر عن «شطرنج الإمارات» يشارك في 10 بطولات عالمية وقارية وعربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ المنتخبات الوطنية للشطرنج في التجهيز للمشاركات الخارجية، خلال الفترة المقبلة، حيث من المنتظر أن يشارك اللاعبون واللاعبات في 10 بطولات قارية وعربية وعالمية، وتبدأ المشاركات بالبطولة الآسيوية للرجال والسيدات، التي تقام خلال الفترة من 18 إلى 27 الجاري في الأردن، وفي التوقيت نفسه يشارك اللاعبون في بطولة مدارس آسيا، خلال الفترة من 19 إلى 29 الجاري في أوزبكستان، على أن تكون المشاركة الثالثة في بطولة آسيا للشباب، خلال الفترة من 30 يونيو إلى 9 يوليو المقبل في إندونيسيا، بجانب بطولة المدن الآسيوية التي تقام في بنغلاديش، خلال الفترة من 9 إلى 18 يوليو المقبل. وتتجه بوصلة البطولات إلى بطولة العرب الفردية للفئات السنية من 6 إلى 20 سنة، للذكور والإناث، والتي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 27 يوليو المقبل، في الأردن، كما وافق الاتحاد على المشاركة في بطولة العالم للناشئين تحت 8 و10 و12 سنة، والتي ستقام في الصين خلال الفترة من 21 أغسطس إلى 2 ديسمبر المقبلين، وتعود المنتخبات للمشاركة في بطولة آسيا الغربية للناشئين، خلال الفترة من 7 إلى 14 سبتمبر المقبل بالهند.

ويشارك لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، في بطولة العالم التي ستقام في سبتمبر المقبل في روسيا وهي البطولة التي تأهل لها بعد الفوز بالبطولة العربية بدبي، وبعدها يشارك المنتخب في بطولة العالم للناشئين تحت 14 و16 و18 سنة، خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر المقبل بالهند، تليها بطولة العالم للشباب والشابات تحت 20 سنة، خلال الفترة من 14 إلى 26 أكتوبر المقبل بالهند، وتختتم بطولات 2019 بالمشاركة في بطولة العرب للرجال والسيدات بالجزائر، خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأكد أمين عام اتحاد الشطرنج، حسين خلفان الشامسي، أن «مجلس إدارة الاتحاد حريص على أن يشارك في جميع البطولات الخارجية على المستوى العالمي والقاري والعربي، من أجل رفع مستوى اللاعبين واللاعبات وزيادة تصنيفهم، بالإضافة إلى أن الهدف الأسمى هو تحقيق النتائج الإيجابية والفوز بالميداليات ورفع علم الدولة في هذه المحافل الخارجية، ولعل ما يقوم به الاتحاد من مسابقات وأنشطة على المستوى المحلي على مدار الموسم، الهدف منها هو تجهيز اللاعبين واللاعبات لهذه البطولات بالشكل الذي يضع الشطرنج الإماراتي في المقدمة». وأضاف: «هذا الكم من البطولات لا يشارك فيه لاعبو المنتخب فقط، بل هناك بطولات تشارك فيها الأندية منها بطولة المدن الآسيوية، ما يعني أن قاعدة المشاركة خارجياً لن تقتصر على لاعبي المنتخب، بل ولاعبي الأندية أيضاً».



تبدأ المشاركات بالبطولة الآسيوية التي تقام في الأردن يونيو الجاري.