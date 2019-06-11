الامارات | مبخوت والعطاس ومبارك مستمرون مع الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مبخوت والعطاس ومبارك مستمرون مع الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إبراهيم الديب - أبوظبي

أغلق رئيس شركة كرة القدم بنادي الجزيرة، محمد سيف السويدي، باب التكهنات حول ما يتردد عن رحيل نجوم الفريق الأول علي مبخوت ومحمد العطاس وخليفة مبارك وعبدالله رمضان إلى أي فريق آخر في الموسم المقبل.

وقال السويدي على حسابه في «تويتر»: «أكاديمية الجزيرة عمل إداري جميل، قدمت أسماء صغيرة في السن، كبيرة في العطاء، خلال الموسم الماضي، العطاس وخليفة ورمضان وغيرهم، أراهم كباراً وهم يلعبون مع مبخوت ورفاقه في الموسم المقبل».

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وترددت خلال الساعات الماضية بقوة على شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة، أنباء عن رحيل بعض لاعبي الجزيرة عن الفريق في الموسم المقبل، وأن هناك طلبات تلقاها الجزيرة بخصوص هؤلاء اللاعبين للتعاقد معهم.

من جهة أخرى، أعلنت شركة كرة القدم بالنادي تجديد عقد حارس المرمى عادل أبوبكر حتى 2022، بعد ظهوره بمستوى جيد في بعض المباريات التي شارك خلالها في الموسم المنصرم.

تجديد عقد حارس المرمى عادل أبوبكر حتى 2022.