الامارات | الجزيرة والوصل في كأس محمد السادس للأندية العربية

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة والوصل في كأس محمد السادس للأندية العربية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم مشاركة ناديي الجزيرة والوصل في كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، التي ينظمها الاتحاد العربي، والتي ستنطلق اعتباراً من أغسطس المقبل، وستسحب قرعتها في 21 يوليو المقبل.

وكانت النسخة الماضية، التي حملت اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، «كأس زايد للأندية الأبطال» قد توج بها فريق النجم الساحلي التونسي.