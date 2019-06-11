الامارات | الجسمي: سنكسر قاعدة «بطل الدوري لا يفوز باللقب مرتين متتاليتين»

شكرا لقرائتكم خبر عن الجسمي: سنكسر قاعدة «بطل الدوري لا يفوز باللقب مرتين متتاليتين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير شؤون اللاعبين بفريق الشارقة، اللاعب الدولي السابق عمران الجسمي، أن الشارقة بات مطالباً من قبل جمهوره بضرورة المحافظة على الإنجاز التاريخي الذي حققه في الموسم المنصرم 2018-2019 بالفوز بلقب دوري الخليج العربي، بعد انتظار دام نحو 23 عاماً، معتبراً أن هناك ثلاث خطوات مهمة تسهل من مهمة الشارقة في الحافظ على إنجازه، هي: استمرار الدعم الكبير الذي وجده الفريق في الموسم الماضي، ودعم الفريق بعناصر جيدة من اللاعبين، ووجود دكة احتياط قوية، لافتاً إلى أن أكثر شيء كان يقلقهم خلال الأمتار الأخيرة من مسابقة الدوري هو نجاح شباب الأهلي في تقليص فارق النقاط مع الشارقة، مؤكداً أنهم يسعون لكسر قاعدة أنه «لا يمكن لبطل الدوري أن يفوز باللقب مرتين على التوالي».

ووصف عمران الجسمي الإنجاز الكبير الذي حققه الشارقة بأنه نتاج مجهود الجميع منذ بداية الموسم الكروي المنصرم، مشيراً إلى أن الفوز بالدرع أدخل الفرحة على إمارة الشارقة كلها، على الرغم من أن هناك من كان يشكك في قدرة الشارقة على الفوز باللقب.

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ورداً على سؤال عما إذا كان الشارقة يتفاءل بملعب الحزانة باستاد خالد بن محمد، قال الجسمي: «رغم أن مسألة الفوز من عدمه ليس لها دخل بالتفاؤل بالملعب، إلا أننا نتفاءل باللعب في وجود جمهورنا»، مشدداً على أن المجهود وتضحيات اللاعبين كانا الفيصل في حسم لقب الدوري.

وقال عمران الجسمي لـ«الإمارات اليوم»: «فرحتنا كانت كبيرة بهذا الإنجاز الذي تحقق بجهود الجميع وتضحياتهم، لكن في المقابل فإن هذا الإنجاز يتطلب أيضاً مواصلة هذه التضحيات الكبيرة، التي حدثت في الموسم الماضي، لأننا مطالبون بالمحافظة على ما تحقق للفريق في الفترة الماضية»، وتالياً نص الحوار:

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