شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إسماعيل يتفقد اللمسات الأخيرة لـ«استاد الإسماعيلية» استعدادًا لأمم إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تفقد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية ورئيس وزراء مصر السابق، يرافقه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة ومحمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 لكرة القدم التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو المقبل إلى 19 يوليو المقبل- استاد النادى الإسماعيلى لتفقد ومتابعة اللمسات الأخيرة والاستعدادات لاستضافة البطولة الإفريقية، وتابع «إسماعيل» ما تم تنفيذه من أعمال التطوير ورفع كفاءة الاستاد

أعمال التطوير فى استاد الإسماعيلية

وما يضمه من منشآت رياضية وملاعب، وخلال الجولة تم استعراض وتفقد آخر استعدادات التجهيزات الخاصة ببطولة أمم إفريقيا، ومتابعة تجهيزات الملاعب وغرف خلع الملابس وكل ما يتعلق باستضافة الفرق المختلفة خلال المجموعة والاطمئنان على توافر كل ما يلزم من تجهيزات، وأشاد رئيس الوزراء ومرافقوه بما شهدوه خلال الجولة من أعمال التجميل والتطوير.