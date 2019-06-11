شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحدد 3 قواعد تحكم انتقال الفرق للعب بالقسم الثانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة أن هناك 3 قواعد تحكم انتقال الفرق للعب بإحدى مجموعات القسم الثانى، مشيرا إلى أن قرار انتقال إحدى فرق المجموعة الثانية إلى الأولى لن يتخذه سوى مجلس إدارة اتحاد الكرة بنفسه .

وأضاف نفس المصدر أن أول الأسباب التى يعتمد عليها مجلس الإدارة الموقع الجغرافى طبقا لقرب الفرق من المجموعة الأولى ، ثم المستوى الفنى للفرق ، وأخيرا مراعاة الظروف الإقتصادية والمادية للفرق خاصة وأن المسافات ستكون بعيدة جدا بين أى فريق سيذهب من المجموعة الثانية للاولى .

وقد ظهرت حاليا ازمة على السطح بسبب الفريق الذى سينتقل من المجموعة الثانية إلى الأولى بعدما خرجت انباء تؤكد أن هناك مفاضلة بين الترسانة والنجوم لذهاب احدهما لمجموعة الصعيد ، فى الوقت الذى تتمسك فيه أندية الأخير بأحد الفرق الصاعدة وترفض بالإجماع الفريقين سالفى الذكر .

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