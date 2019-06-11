شكرا لقرائتكم "السينما" حل أجيرى لكسر الملل في معسكر المنتخب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سعيا لكسر حدة الملل لدي اللاعبين من مشقة التدريبات مرتين يوميا قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني اصطحاب لاعبي المنتخب لمشاهدة أحد الأفلام السينمائية في عرض خاص بجوار فندق الاقامة ثم تناولوا العشاء بأحد الاماكن خارج مقر معسكرهم المقام حاليا ببرج العرب استعدادا لبطولة الامم الافريقية كان اجيرى قد قرر إلغاء التدريب المسائى للفراعنة واكتفي باقامة التدريب الصباحى خشية تعرض اللاعبين للاجهاد .

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