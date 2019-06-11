كبار أوروبا على موعد مع صيف ساخن

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جدة - بواسطة طلال الحمود - سيشهد سوق الإنتقالات هذا الصيف تحركا من قبل كبار الأندية سعيا لتعزيز الصفوف، ومن المتوقع أن تتواجد مفاجآت عديدة في الفترة المقبلة.

ويعد الفرنسي أنطوان غريزمان من بين الأسماء الأكثر تداولا بعد إعلانه الرحيل من أتلتيكو مدريد، حيث لا يخفي برشلونة اهتمامه في خدمات المهاجم، ويترقب باريس سان جيرمان عن قرب مصير نجم "الروخي بلانكوس" التي تبلغ قيمته السوقية 120 مليون يورو.

ويثير كيليان مبابي الشكوك بشأن مستقبله مع النادي الباريسي، لاسيما وأن وريال مدريد يسعى وراءه، علما بأن الجوهرة الفرنسية مستاء من الإخفاق الأوروبي المتكرر لنادي العاصمة، ويأمل زيدان في إقناعه بإرتداء قميص الميرينغي.

في جانب أخر.. يأمل برشلونة في إيجاد مخرج للبرازيلي فيليب كوتينيو، الذي كلف خزائن النادي الكاتالوني حوالي 160 مليون يورو، وتبدو العودة إلى الدوري الإنكليزي واردة، وقد يكون خيار تشيلسي إيجابيا خصوصا لخلافة البلجيكي إيدن هازارد.

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ويحاول مانشستر يونايتد بشتى الطرق منع بول بوغبا من الرحيل، ولكن الفرنسي يسعى لتغيير الأجواء من مسرح الأحلام، خاصة وأن الشاطين الحمر لن يتواجدوا في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ويتواجد ريال مدريد في الخط للظفر بخدماته كما أن العودة إلى يوفنتوس ليست مستبعدة.

ويعيش غاريث بيل حالة توهام، لأن الويلزي لا يدخل في خطط زيدان وراتبه المرتفع عقبة في الأندية الراغبة في ضمه، ولكن العودة إلى الدوري الإنجليزي واردة لإحياء مسيرة نجم توتنهام السابق، لاسيما وأن مانشستر يونايتد مهتم بخدماته.

ولم ينتهي مسلسل نيمار جونيور .. ما بين الرغبة في الرحيل من باريس سان جيرمان و مشاكله خارج المستطيل الأخضر، ولا يخفي البرازيلي أبدا رغبته في العودة يوما إلى الدوري الإسباني، خاصة وأن برشلونة وريال مدريد يراقبان وضعه.

وهناك ترقب بشأن مصير لاعبين كبار ستنتهي عقودهم في الثلاثين يونيو.. وأبرزهم جيانلويجي بوفون، الحارس الإيطالي أعلن رحيله من باريس سان جيرمان، ووسائل الإعلام ربطته مؤخيرا بالإنتقال إلى برشلونة، كما يبحث مواطنه ماريو بالوتيلي عن فريق جديد، لأنه لا يدخل ضمن خطط مارسيليا الموسم المقبل.

وأعلن الأوروغواياني دييغو غودين أعلن عن أتلتيكو مدريد، ويعتبر إنتر ميلان الأقرب لضمه.. من جهته لم يمدد خوان ماتا عقده مع مانشستر يونايتد، ووجهته المقبلة لا تزال مجهولة.. وسينتقل زميله في الشياطين الحمر أندير هيريرا في صفقة حرة إلى باريس سان جيرمان.