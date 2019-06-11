كتب حسن العمدة
أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لمصر المقاصة، أن مشروع الفريق يناسب تفكيره.
وقال ميدو خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "سعيد بالتواجد مع المقاصة، هناك خطة واستراتيجية واضحة للفريق، والمشروع يناسب تفكيري، كما أن هناك توافقا كبيرا في الأفكار بيننا".
وأكمل : "التعلم من أخطاء الماضي سيساعدني، ومهمتنا البقاء مع الفريق أطول فترة ممكنة، كما أحتاج الى مكان هادئ للاستمرار وهذا متوفر في المقاصة".
كانت هذه تفاصيل خبر ميدو بعد قيادته مصر المقاصة: فريق يناسب تفكيري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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