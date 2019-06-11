محمد صلاح يتصدر قائمة الأعلى فى الدورى الإنجليزى بـ 150 مليون يورو

كتب رامى عبد الحميد تصدر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزى قائمة اللاعبين الأعلى قيمة فى الدورى الإنجليزى بعد التغييرات التى شهدتها فترة الانتقالات الصيفية مؤخرا. وفقا لموقع ترانسفير ماركت" الألمانى المتخصص فى رصد القيمة المالية للاعبين فى الدوريات الأوروبية وجاء محمد صلاح متصدرا القائمة بمبلغ يقترب من 150 مليون يورو.

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