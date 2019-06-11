شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يجدد طلبه في استمرار لاعب الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو نادي الاتحاد السكندري طلبهم لإدارة النادي الأهلي، لاستمرار إعارة عمار حمدي لاعب الفريق الأحمر لزعيم الثغر لمدة موسم إضافي مرة أخرى بعد انتهاء إعارة اللاعب مع الفريق الأخضر.

يذكر أن، خمس لاعبين معارين انتهت علاقتهم بالاتحاد السكندري بعد انتهاء مباريات الفريق ببطولة الدوري وهم عبد الرازق سيسيه وعمار حمدي وأحمد توفيق وكريم الديب وداودا.

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وكان الاتحاد السكندري قد ضمن البقاء في بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز علي سموحة في الجولة الأخيرة عقب تأزم موقف الفريق عقب الخسارة من طلائع الجيش في الجولة قبل الأخيرة مما دفع حلمي طولان عن الرحيل من زعيم الثغر والتعاقد مع طلعت يوسف لقيادة الفريق فنياً في مباراة سموحة.

يذكر أن، رئيس الاتحاد السكندري قد قرر خصم ما يعادل قيمته 10 % من قيمة عقود لاعبى الفريق الأول لكرة القدم نظراً لسوء الأداء و النتائج غير الجيدة التى شهدها الفريق خلال مباريات الدور الثانى بمسابقة الدورى العام.