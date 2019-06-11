اخبار الرياضه

الاتحاد السكندرى يجدد طلبه في استمرار لاعب الاهلي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يجدد طلبه في استمرار لاعب الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو نادي الاتحاد السكندري طلبهم لإدارة النادي الأهلي، لاستمرار إعارة عمار حمدي لاعب الفريق الأحمر لزعيم الثغر لمدة موسم إضافي مرة أخرى بعد انتهاء إعارة اللاعب مع الفريق الأخضر.

يذكر أن، خمس لاعبين معارين انتهت علاقتهم بالاتحاد السكندري بعد انتهاء مباريات الفريق ببطولة الدوري وهم عبد الرازق سيسيه وعمار حمدي وأحمد توفيق وكريم الديب وداودا.

Advertisements

وكان الاتحاد السكندري قد ضمن البقاء في بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز علي سموحة في الجولة الأخيرة عقب تأزم موقف الفريق عقب الخسارة من طلائع الجيش في الجولة قبل الأخيرة مما دفع حلمي طولان عن الرحيل من زعيم الثغر والتعاقد مع طلعت يوسف لقيادة الفريق فنياً في مباراة سموحة.

يذكر أن، رئيس الاتحاد السكندري قد قرر خصم ما يعادل قيمته 10 % من قيمة عقود لاعبى الفريق الأول لكرة القدم نظراً لسوء الأداء و النتائج غير الجيدة التى شهدها الفريق خلال مباريات الدور الثانى بمسابقة الدورى العام.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يجدد طلبه في استمرار لاعب الاهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا