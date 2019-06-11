فوز رنيم الوليلي ونور الطيب في اليوم الثاني ببطولة CIB للإسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة تألقها في بطولة CIB الدولية للاسكواش خلال ثاني جولاتها في دور المجموعات من البطولة التي ينظمها وادي دجلة في الفترة من 9 إلى 14 يونيو الجاري بمدينة السادس من أكتوبر.
وتغلبت رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميًا، علي الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الثالثة علي العالم في مباراة استمرت 37 دقيقه بنتيجة أشواط (2/1) بواقع نقاط (11/5)(11/7) (10/12) في منافسات اليوم الثاني.
كما فازت نور الطيب المصنفة الخامسة عالميا على نوران جوهر المصنفة الرابعة بشوطين مقابل شوط في مباراة استغرقت 40 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 7-11, 11-8.
وتعتبر بطولة CIB من البطولات البلاتينية حيث تبلغ القيمة المادية لجوائزها 162 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات ويشارك بالبطولة أفضل 8 لاعبين بالتصنيف العالمي للرجال.
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