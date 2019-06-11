شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب يد الأهلي السابق يوقع لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادي سموحة في الحصول علي توقيع أحمد عبد الرحمن لاعب كرة اليد السابق للنادي الأهلي لمدة موسمين، في إطار دعم الفريق السكندري لفريق اليد استعدادا للموسم المقبل. وحضر جلسة توقيع لاعب الأهلي السابق، فرج عامر رئيس نادي سموحة والجهاز الفني للفريق السكندري. Advertisements وكان اتحاد كرة اليد قد أعلن عن انطلاق موسم دوري كرة اليد المقبل في 5 سبتمر القادم .

نجم اليد

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