لاعب يد الأهلي السابق يوقع لسموحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح نادي سموحة في الحصول علي توقيع أحمد عبد الرحمن لاعب كرة اليد السابق للنادي الأهلي لمدة موسمين، في إطار دعم الفريق السكندري لفريق اليد استعدادا للموسم المقبل.
وحضر جلسة توقيع لاعب الأهلي السابق، فرج عامر رئيس نادي سموحة والجهاز الفني للفريق السكندري.
وكان اتحاد كرة اليد قد أعلن عن انطلاق موسم دوري كرة اليد المقبل في 5 سبتمر القادم .
نجم اليد
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