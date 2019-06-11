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شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تحدد مواعيد مباريات الأهلى المتبقية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على مواعيد المباريات المتبقية لمسابقة الدورى الممتاز، والتى ستقام بعد بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.
ويتبقى للأهلى مباراتان فى الدورى بالموسم الحالى، حيث سيواجه المقاولون العرب، فى الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 26 يوليو على استاد برج العرب، ثم مواجهة الزمالك فى الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو على استاد برج العرب.
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