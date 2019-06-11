صور.. أبناء السويس يواصلون التوافد علي منفذ تذكرتي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل منفذ تذكرتي بمدينة السويس مساء اليوم، العشرات من المشجعين الراغبين في حجز تذاكر مباريات المجموعة الخامسه بأمم أفريقيا مصر 2019، و التي تقام منافساتها على ملعب استاد السويس ٢٤ يونيو الجاري.

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