طنطا يتعاقد مع صانع ألعاب الترسانة فى صفقة انتقال حر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت لجنة التعاقدات فى نادى طنطا فى إبرام التعاقد مع ميدو مصطفى صانع العاب الترسانة فى صفقة انتقال حر لتدعيم وسط أبناء السيد البدوى بلاعبين جيدين . Advertisements يذكر أن ميدو مصطفى من افضل اللاعبين بالترسانة خلال المواسم الثلاثة الماضية وفشل مجلس الادارة فى تجديد عقد اللاعب منذ فترة وهو ما جعله ينتقل لطنطا خاصة وأن سيشارك بالدورى الموسم المقبل.

لاعب طنطا

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