طنطا يتعاقد مع صانع ألعاب الترسانة فى صفقة انتقال حر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت لجنة التعاقدات فى نادى طنطا فى إبرام التعاقد مع ميدو مصطفى صانع العاب الترسانة فى صفقة انتقال حر لتدعيم وسط أبناء السيد البدوى بلاعبين جيدين .
يذكر أن ميدو مصطفى من افضل اللاعبين بالترسانة خلال المواسم الثلاثة الماضية وفشل مجلس الادارة فى تجديد عقد اللاعب منذ فترة وهو ما جعله ينتقل لطنطا خاصة وأن سيشارك بالدورى الموسم المقبل.
لاعب طنطا
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