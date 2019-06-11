شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاثنين 10/ 6/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الاثنين الموافق 10/ 6/ 2019 العديد من الأخبار الهامة، جاء فى مقدمتها، اتحاد الكرة يستقر على مواعيد مباريات الأبيض المتبقية فى الدورى الممتاز، والزمالك يستقر على قطع إعارة فتوح.

اتحاد الكرة يستقر على مواعيد مباريات الزمالك المتبقية فى الدورى الممتاز

حدت لجنة المسابقات مواعيد مباريات الزمالك المتبقية فى الدورى الممتاز الذى سينتهي عقب فعاليات كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو المقبل.

الزمالك لـ"سموحة": كفاية 6 شهور وفتوح يرجع

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على قطع إعارة أحد لاعبيه خلال الأيام القليلة المقبلة قبل موعد انتهائه بشكل رسمى بعد تألقه والتمسك بوجودة فى قائمة الموسم الجديد.

استقر خالد جلال المدير الفنى للزمالك، على دخول معسكر محلي فى بداية فترة الإعداد لمباريات حسم بطولة الدورى الممتاز، على أن يدخل الفريق معسكرًا خارجيًا بعد ذلك، وذلك من أجل العمل فى المعسكر المحلى الأول على رفع اللياقة البدنية للاعبين ثم جانبًا فنيًا سيتم استكمال فى المعسكر الخارجى. الزمالك يدخل معسكرًا محليًا فى بداية الإعداد لمباريات حسم الدورى

مصطفى فتحى يستمر فى الابتعاد عن تدريبات الزمالك لنهاية الشهر

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كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن أن مصطفى فتحى صانع ألعاب الفريق الأبيض لن يتمكن من اللحاق بانطلاقة فترة إعداد الفريق لمباريات حسم بطولة الدورى الممتاز والتى ستبدأ يوم الأحد المقبل.

الزمالك يطمئن على فرجانى ساسى بعد جاهزيته للمشاركة فى أمم أفريقيا

اطمأن مسئولو نادى الزمالك على الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق حيث أكد اللاعب شفاءه من الإصابة التى تعرض لها مؤخرًا بكسر في شظية القدم، خلال لقاء فريقه مع حسنية أغادير المغربي بالكونفدرالية الأفريقية.

معروف يوسف يتلقى عرضا من الكويت الكويتى

تلقى النيجيرى معروف يوسف، لاعب وسط الزمالك، عرضاً من نادى الكويت الكويتى للانتقال إلى صفوفه عقب نهاية إعارته الحالية للشرطة العراقى، على أن يحسم اللاعب خلال الفترة المقبلة مع الزمالك وجهته القادمة.

عنتر يرفض حسم عروض الرحيل عن الزمالك انتظاراً لمجلس الأبيض