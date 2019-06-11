شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يعلن الاستمرار مع الإسماعيلي فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي استمراره مع الدراويش في الموسم الجديد.
ونشر عواد صورته بقميص الإسماعيلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق قائلاً: "السبت المقبل بداية للموسم المقبل مع النادي الإسماعيلي إن شاء الله".
وكان عواد قد أنهى فترة إعارته مع الوحدة السعودي بنهاية هذا الموسم
وكان أجيري المدير الفني لمنتخب قد قرر استبعاد محمد عواد من صفوف الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق الشهر الجاري بالقاهرة .
ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك لم يتحدد موعدها بعد.
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