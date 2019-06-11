اخبار الرياضه

محمد عواد يعلن الاستمرار مع الإسماعيلي فى الموسم الجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يعلن الاستمرار مع الإسماعيلي فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد عواد، حارس مرمى النادي الإسماعيلي استمراره مع الدراويش في الموسم الجديد.

ونشر عواد صورته بقميص الإسماعيلي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وعلق قائلاً: "السبت المقبل بداية للموسم المقبل مع النادي الإسماعيلي إن شاء الله".

Advertisements

وكان عواد قد أنهى فترة إعارته مع الوحدة السعودي بنهاية هذا الموسم

وكان أجيري المدير الفني لمنتخب قد قرر استبعاد محمد عواد من صفوف الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق الشهر الجاري بالقاهرة .

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك لم يتحدد موعدها بعد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد عواد يعلن الاستمرار مع الإسماعيلي فى الموسم الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا