شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الشطرنج يكشف عن تفاصيل بطولات الجمهورية للناشئين 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الاتحاد المصري للشطرنج برئاسة هشام الجندي عن تفاصيل بطولات الجمهورية للناشئين، والتي تقام في الفترة من 14 يونيو حتى 20 يونيو 2019 . وتقام بطولات الجمهورية للفئات تحت 8 - 10 - 12 - 14 - 16 سنة للذكور والإناث. Advertisements وحدد الاتحاد الأربعاء المقبل الموافق 12 يونيو آخر موعد للاشتراك حتى الساعة 8 مساء بمقر الاتحاد بمدينة نصر.

اتحاد الشطرنج

اتحاد الشطرنج 2

اتحاد الشطرنج 3

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الشطرنج يكشف عن تفاصيل بطولات الجمهورية للناشئين 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.