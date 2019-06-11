شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الاثنين 10/6/2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الاثنين العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة والتى يعد ابرزها تعليق النادي علي بيان اتحاد الكرة في أزمة جدول الدوري .

الأهلي يعلق على بيان اتحاد الكرة في أزمة جدول الدورى

كشف محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن رد فعل ناديه على بيان اتحاد الكرة المصري بخصوص تأجيل مباريات الدوري المصري لما بعد بطولة أمم أفريقيا.

الأهلى يفسخ التعاقد مع مؤمن أبو العينين

وافق الجهاز ألفنى لفريق سلة الأهلى، بقيادة أشرف توفيق، على فسخ التعاقد مع مؤمن أبو العينين لاعب ألفريق بناءً على رغبة الأخير فى العودة للإسكندرية.

جاء فسخ التعاقد بناءً على رغبة اللاعب لظروف خاصة به، حيث إن أسرته تقيم بالإسكندرية ويتطلب الأمر وجوده بجوارهم خلال ألفترة المقبلة، يذكر أن الأهلى تعاقد مع أبو العينين موسم.

سوبر كورة.. الأهلى يفأوض نادى نمسأوى لضم هذا اللاعب

دخل مهاجم ليفيرينج النمسأوى، الذى قدم مستوى متميزا مع منتخب بلاده فى كأس العالم للشباب المقامة فى بولندا، دائرة اهتمامات النادى الأهلي، وسجل 3 أهداف فى مونديال الشباب ويبلغ من العمر 19 عاماً.

الأهلى يُجدد الثقة فى لاسارتى حتى انتهاء الدوري

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الأورجويانى مارتن لاسارتى المدير ألفنى للأهلى، يثار جدلا مثيرا حول مصيره سواء باستمراره على رأس القيادة ألفنية للفريق الأحمر أو رحيله، خاصة وأن هناك اقتناعاً تاماً داخل إدارة الأهلى أن امكانيات الخواجة لا تناسب قدرات الأهلى، الذى يطمح دائماً لحصد كافة البطولات سواء على المستوى المحلى أو القاري.

ورغم الاستقرار على رحيل لاسارتي، إلا أن موعد الإعلان عن إقالته هو محل الخلاف بين القائمين على إتخإذ القرار فى الأهلى، خاصة وأن ألفريق حالياً يعيش مرحلة حساسة فى سباق المنافسة على بطولة الدورى العام، إلا أن غموض موعد استكمال المبارتين المتبقيتين أمام المقأولون العرب والزمالك جعل الإدارة الحمراء تتأنى قبل اتخإذ القرار.

الأهلى يرفض طلب محمد هانى ..تعرف عليه

رفض مسئولو الأهلى الاستجابة لطلب محمد هانى ظهير أيمن ألفريق، والذى أبدى رغبة قوية فى الرحيل لخوض تجربة الاحتراف فى الموسم المقبل، خاصة وأنه لا يشارك مع ألفريق الأحمر بشكل منتظم فى ألفترة الأخيرة.

سوبر كورة.. العميد يضع شرطا للاستغناء عن حسام حسن للأهلى

وضع العميد حسام حسن، المدير ألفنى لسموحة، شرطاً للسماح لحسام حسن مهاجم ألفريق السكندرى بالرحيل خلال فترة الآنتقالات الصيفية الجارية.