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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 10/6/2019، العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها توجيه محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى رسالة إلى الجماهير عبر صفحته بموقع التغريدات "تويتر". فيديو..محمد صلاح لـ الجماهير المصرية: مستنى تشجيعكم فى "الكان" Advertisements وجه محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى رسالة إلى الجماهير عبر صفحته بموقع التغريدات "تويتر". شهد المركز الأولمبى بالمعادى تدريبات المنتخب التنزانى لكرة القدم، فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى حتى 19 يوليو المقبل.

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